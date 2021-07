Nachrichten

Deutsche segeln weiter auf Medaillenkurs

Laser-Weltmeister Philipp Buhl hat sich im Kampf um die vorderen Plätze bei der Olympia-Regatta vor Enoshima zurückgemeldet. Nach schwachen Ergebnissen am Dienstag, dem Absturz auf Position 13 im Klassement und einem Ruhetag gelang dem Segler aus Sonthofen am Donnerstag mit den Rängen vier und drei ein starkes Comeback. Er rückte auf Gesamt-Platz sieben vor. Neben Buhl konnten auch die anderen deutschen Crews am fünften Regatta-Tag überzeugen. Das 470er-Paar Luise Wanser/Anastasiya Winkel arbeitete sich mit den Rängen fünf und vier vom 19. auf den zwölften Gesamt-Platz vor. Auch Erik Heil und Thomas Plößel glänzten im 49er als Dritte und Vierte. Die Olympia-Dritten von 2016 sind zur Halbzeit Fünfte im Klassement. Die Kieler Katamaran-Segler Paul Kohlhoff und Alica Stuhlemmer liegen auf Gesamt-Platz drei nach sechs Rennen. | 29.07.2021 10:30