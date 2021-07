Leichtathletik

Deutsches Diskus-Duo im Finale - Die Leichtathletik-Nacht in Tokio

Der Startschuss für die Leichtathletik-Wettkämpfe bei den Olympischen Spielen in Tokio ist am Freitag gefallen. Für die deutschen Athleten war es ein Auftakt mit Licht und Schatten. Die Nacht in der Zusammenfassung.

Diskus: Jasinski und Prüfer weiter, Wrobel scheitert

Daniel Jasinski war mit seinen 63,29 m am Freitag (30.07.2021) in der Qualifikation nicht zufrieden, trotzdem reichte es für den Sprung ins Finale der besten Zwölf am Samstag (31.07.2021, live bei Sportschau.de). "Es war einfach ein bisschen zu vorsichtig, das reicht dann eben nicht, um eine gute Leistung abzurufen", sagte der Bronzemedaillengewinner von Rio 2016. "Die Aggressivität hat ein bisschen gefehlt."

Gefordert waren 66 m für die direkte Final-Qualifikation. Die warf im Olympiastadion von Tokio nur Daniel Stahl. Mit seinen 66,12 m untermauerte der Weltmeister aus Schweden seine Goldambitionen. Ebenfalls dabei im Kampf um die Medaillen ist Clemens Prüfer, dessen bester Versuch bei 63,18 m landete. "Da war locker ein Meter mehr drin", sagte der 23-Jährige. Daniel Wrobel (60,38 m) scheiterte hingegen in der Qualifikation.

100 m Frauen: Burghardt und Pinto im Halbfinale

Sprinterin Tatjana Burghardt lieferte bei ihrem ersten Auftritt im Tokioer Olympiastadion eine beeindruckend souveräne Leistung ab. Die deutsche Meisterin gewann ihren Vorlauf in 11,08 Sekunden und steht damit im Halbfinale am Samstag (31.07.2021). Auch Tatjana Pinto (11,16 Sek.) qualifizierte sich als Dritte direkt für die nächse Runde.

400 m Hürden Männer: DLV-Trio überzeugt

Die Hürdenläufer Constantin Preis (49,73 Sek.) und Luke Campbell (49,19 Sek.) machten einen guten Eindruck im Olympiastadion, liefen als Vierte ihrer Vorläufe direkt ins Halbfinale am Sonntag (1.08.2021). Joshua Abuaku wurde Fünfter, lieferte mit 49,50 Sekunden Saisonbestleistung ab und schaffte ebenfalls den Sprung in die nächste Runde.

Goldfavorit Karsten Warholm trudelte in 48,65 Sek. als Erster ins Ziel. Für den zweimaligen Weltmeister und Weltrekordler (46,70 Sek.) aus Norwegen wird es im Kampf um den ersten Olympiasieg wohl auf ein Duell mit dem schnellen Amerikaner Rai Benjamin (USA) hinauslaufen, der seinen Vorlauf in 48,60 Sek. gewann.

800 m: Trost im Halbfinale - Hering raus

Über die doppelte Stadionrunde schaffte es nur eine deutsche Läuferin ins Halbfinale am Freitag (31.07.2021). Katharina Trost wurde in ihrem Vorlauf Fünfte, doch ihre Zeit von 2:00,99 Minuten reichte, um eine Runde weiterzukommen. Für Christina Hering (ebenfalls Fünfte in 2:02,23 Minuten) war allerdings schon im Vorlauf Endstation.

Hochsprung: Przybylko scheitert in der Qualifikation

Im Hochsprung war für Mateusz Przybylko bereits nach der Qualifikation Schluss. Der 29-Jährige kam nicht über 2,21 m hinaus und blieb deutlich unter den für das Finale am Sonntag (1.8.2021) geforderten 2,30 m. Auch zu den zwölf Besten, die unabhängig von der Höhe die Entscheidung erreichen, gehörte der Europameister von Berlin 2018 nicht.

3.000 m Hindernis: Bebendorf couragiert, aber chancenlos

Karl Bebendorf scheiterte ebenfalls im Vorlauf über 3.000 m Hindernis. Der Deutsche wurde in 8:33,27 Minuten Elfter und war damit weit weg vom Halbfinaleinzug. Bebendorf lief auf den ersten 2.000 m ein couragiertes Rennen, übernahm sich dabei allerdings und blieb so zehn Sekunden unter seiner Bestzeit.