Deutsches Ersatzboot für Kajak-Vierer in Tokio eingetroffen

Das deutsche Ersatzboot für das ramponierte Viererkajak ist pünktlich in der Olympia-Stadt Tokio eingetroffen. Das bestätigte Präsident Thomas Konietzko vom Deutschen Kanu-Verband (DKV) am Montag bei Facebook. Das für die Rennen auf dem Sea Forest Waterway vorgesehene Paradeboot war beim Verladen in Luxemburg von einem Gabelstapler gerammt worden. Die Gabelzinken hatten den K4 so unglücklich getroffen und demoliert, dass ein Totalschaden entstand. Daraufhin schickte die Crew Max Rendschmidt, Ronald Rauhe, Tom Liebscher und Max Lemke ein weiteres Boot vom Trainingslager in Duisburg auf die Reise nach Japan. Der deutsche K4 gilt über die 500-Meter-Distanz als Topfavorit. | 26.07.2021 16:48