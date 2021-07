Nachrichten

Deutsches Mixed-Judo-Team verpasst Olympia-Halbfinale

Die deutschen Judoka haben im ersten Teamwettkampf der Olympia-Geschichte eine große Überraschung verpasst. Im Judo-Tempel Nippon Budokan verlor die Mixed-Mannschaft um Silbermedaillengewinner Eduard Trippel das Viertelfinale gegen Weltmeister und Topfavorit Japan nach einer 2:0-Führung noch 2:4. In der Hoffnungsrunde, die um 6.20 Uhr beginnt, besteht nun noch die Chance auf Bronze. Theresa Stoll gewann zunächst gegen die allerdings deutlich leichtere Uta Abe, auch Igor Wandtke bezwang in Shohei Ono einen Tokio-Olympiasieger. Giovanna Scoccimarro, der im Achtelfinale gegen das Flüchtlingsteam (4:0) noch geschonte Trippel, Jasmin Grabowski und Johannes Frey verloren aber anschließend ihre Kämpfe. Das Mixed-Team ist die letzte Judo-Entscheidung in Tokio. Die angeschlagene Olympia-Dritte Anna-Maria Wagner stand nicht im deutschen Aufgebot. | 31.07.2021 05:52