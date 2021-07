Basketball

Deutschlands Basketballer glauben fest ans Olympia-Viertelfinale

Deutschlands Basketballer haben die große Chance auf den Einzug ins Viertelfinale der Olympischen Spiele. Mit einem Sieg gegen Medaillenkandidat Australien am Samstag (31.07.2021/ab 10.10 Uhr im Livecenter auf sportschau.de) würde man sich aller Rechenspiele entledigen.

Bundestrainer Henrik Rödl hat die Marschrichtung für das abschließende Gruppenspiel gegen Australien im olympischen Basketball-Turnier klar vorgegeben: "Gewinnen bringt uns in jedem Fall weiter. Das ist das Ziel." Die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) hat in Gruppe B wie Italien einen Sieg und eine Niederlage auf dem Konto, dahinter liegt Nigeria mit zwei Pleiten, die Australier stehen mit zwei Erfolgen an Position eins der Gruppe.

In Australien wartet also ein Top-Team, das viele sogar als Medaillenkandidat auf dem Zettel haben. Dementsprechend hoch schätzte Center Johannes Voigtmann auch den letzten Gegner auf dem Weg ins Viertelfinale ein. Sehr hohes Niveau, sehr viel Qualität, sehr viel Eingespieltheit in der Mannschaft, das wird ein harter Brocken", sagte der Profi von ZSKA Moskau.

WM-Vierter mit viel NBA-Erfahrung

Bei der letzten Weltmeisterschaft in China im Jahr 2019 deuteten die Männer von Down Under schon an, welches Potenzial in ihnen steckt. Mit Rang vier konnten sie bei ihrer zwölften Endrundenteilnahme ihre beste Platzierung erreichen. Die Hälfte des Zwölf-Mann-Kaders verdient ihren Lebensunterhalt in der nordamerikanischen Profiliga NBA. In der Vorbereitung schlug man die USA in Las Vegas. Auch wenn die Amerikaner noch nicht wirklich eingespielt waren, war es ein klarer Achtungserfolg. "Es ist eine der talentiertesten Mannschaften hier, sie sind Medaillenanwärter", sagte DBB-Coach Rödl.

Allerdings muss das Team von Cheftrainer Brian Goorrjian einen Ausfall verkraften. Aron Baynes hatte sich im zweiten Gruppenspiel gegen Italien (86:83) eine Nackenverletzung zugezogen. Anschließend stürzte er nach Angaben des Chefarztes des australischen Olympia-Teams, David Hughes, im Badezimmer. Baynes wird aller Voraussicht nach im weiteren Turnierverlauf fehlen. "Ich bin wirklich sehr enttäuscht, dass ich nicht weitermachen kann", sagte der Center von den Toronto Raptors.

Aron Baynes - hier beim Dunking gegen Nigerias Ekpe Udoh - wird wohl bei Olympia nicht mehr zum Einsatz kommen.

Er habe mit dem Team so hart für den Traum einer historischen olympischen Medaille gearbeitet und sei "traurig, dass ich die Reise mit den Jungs nicht beenden kann. Aber ich habe volles Vertrauen, dass sie die Arbeit erledigen werden." Headcoch Goorjian schmerzt der Ausfall, dennoch blickt er optimistisch nach vorne: "Aron ist ein großer Teil unseres Teams, und es tut uns allen weh, aber wir haben eine große Tiefe in unserem Kader, und ich habe volles Vertrauen in die elf verbleibenden Spieler."

Wie kommt das Deutschland ins Viertelfinale?

Bei einem Sieg gegen Australien wäre Deutschland sicher unter den besten zwei Gruppendritten und könnte für die K.o.-Runde planen. Je nach der Höhe des Sieges und dem Ausgang des zweiten Spiels zwischen Nigeria und Italien wäre sogar noch der Gruppensieg oder Rang zwei möglich.

Sollte das Rödl-Team verlieren, wird es etwas komplizierter, weil dann viel mehr von der Parallel-Partie abhängt, um nicht auszuscheiden. Ein Sieg Italiens gegen Nigeria würde dem deutschen Team in jedem Fall helfen. Ein knapper Erfolg von Nigeria (maximal 3 Punkte Differenz) oder eine klarer Sieg Nigerias (mindestens 14 oder mehr Punkte) spielen Deutschland ebenfalls in die Karten. Gewinnt aber Nigeria mit exakt 4 oder 13 Punkten Differenz gegen Italien, käme es zwischen Nigeria und Deutschland (bei Nigeria-Sieg mit vier Zählern) oder Italien und Deutschland (bei Nigeria-Sieg mit 13 Zählern) auf die Anzahl der geworfenen Körbe an. Und sollte Nigeria mit fünf bis zwölf Punkten gegen Italien erfolgreich sein, wäre Deutschland als Vierter definitiv raus.

Auch als Gruppendritter muss viel passieren

Bundestrainer Henrik Rödl will lieber siegen als rechnen.

Und selbst als Gruppendritter muss Deutschland noch etwas rechnen, auch wenn die Ausgangslage gut ist. So dürfte man bei einer Niederlage mit zehn Punkten mehr verlieren als Tschechien gegen die USA in Gruppe A und wäre sicher weiter. Sollte die Differenz höher sein oder es gar zur Überraschung kommen, dass Tschechien die USA schlagen, käme die Gruppe C ins Spiel. Dort spielen die bisher sieglosen Mannschaften aus Argentinien und Japan am Sonntag gegeneinander. Argentinien müsste dann bei einem Sieg 25, Japan sogar 43 Punkte auf Deutschland aufholen.

Erster Viertelfinal-Einzug seit 29 Jahren winkt

All dieses Varianten sollen im besten Fall aber gar nicht zur Anwendung kommen. "Die Tür ist jetzt offen für uns, wir haben es in der eigenen Hand", fasst Voigtmann die Situation zusammen. Rödl ergänzte: "Wir können Australien aber auf jeden Fall auch schlagen. Der Glaube an das Team und das Team in sich ist ungebrochen." Deswegen will der 52-Jährige auch gar nicht rechnen müssen und geht voll auf den Sieg. Für Deutschland wäre es der erste Einzug ins olympische Viertelfinale seit 1992. Damals - vor 29 Jahren - stand Rödl in Barcelona noch selbst auf dem Parkett. Er weiß also, wie es geht.