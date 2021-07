03:07 min | 25.07.2021 | Das Erste Basketball: Deutschland startet Olympia mit Pleite

Basketball

Deutschlands Basketballer starten mit Pleite in die Olympischen Spiele

Die deutschen Basketballer haben bei ihrem Comeback bei den Olympischen Spielen zum Auftakt eine vermeidbare Niederlage gegen Italien kassiert. Nach einem Einbruch in den Schlussminuten verlor Deutschland 82:92 (32:22, 14:21, 26:25, 10:24).

Insgesamt 24 Punkte vom starken Berliner Alba-Profi Maodo Lo waren nicht genug, um in Saitama nördlich von Tokio einen ersten Schritt in Richtung Viertelfinale zu machen. In der Vorrundengruppe B trifft Deutschland nun am Mittwoch (28.07.2021/3.00 Uhr MESZ) auf Nigeria und anschließend am kommenden Samstag (31.07.2021) auf den WM-Vierten Australien. Eines dieser Spiele muss fürs Weiterkommen mindestens gewonnen werden. Die beiden besten Teams der Gruppe ziehen sicher in die Runde der letzten Acht ein, zudem kommen zwei der drei Drittplatzierten in die erste K.o.-Runde.

"Heute ist es erstmal ein Rückschlag, aber wir können daraus definitiv Motivation für die nächsten Spiele ziehen", sagte Johannes Thiemann. "Es war ein Kampf, wir wussten, dass sie stark sind. Auch als wir zehn vorne waren, war klar, dass sie irgendwie zurückkommen werden, dafür haben sie zu viel Qualität im Team. Dass es am Ende so läuft, das hatten wir nicht geplant."

"Wir hatten zu wenig Fokus und zu wenig Struktur am Ende. Dann sind wir defensiv gebrochen", sagte Topscorer Lo. "Ich bin sehr frustriert. Wir haben das Spiel an uns gerissen und es am Ende weggegeben. Es lag in unseren Händen."

Im ersten Viertel gelingt fast alles

Deutschland startete mit etwas Nervosität ins erste Olympia-Spiel nach 13 Jahren Abstinenz von den Sommerspielen. Zwei Ballverluste von Danilo Barthel und Isaac Bonga brachten Italien eine 5:0-Führung. Doch das Team von Bundestrainer Henrik Rödl fand seinen Rhythmus und traf vor allem von außerhalb und konnte so nach etwas mehr als fünf Minuten erstmals die Führung übernehmen (17:14). Bis zur Viertelpause baute die Mannschaft des Deutschen Basketball Bundes (DBB) das Polster auf zehn Punkte aus (32:22). Im zweiten Durchgang lief deutlich weniger zusammen. Zwischenzeitlich wollte kein Wurf mehr fallen, fast sechs Minuten blieb Deutschland ohne Punkt, Italien glich kurz vor der Halbzeit aus. Ein erfolgreicher Dreier von Lo sicherte zumindest einen kleinen Vorsprung nach der Hälfte der Spielzeit (46:43).

Deutschland gibt das Spiel aus der Hand

Lo übernahm auch nach der Pause das Zepter im deutschen Team, der alle im dritten Viertel alleine auf 13 Punkte kam. Angeführt von Danilo Gallinari und Simone Fontecchio ließ sich Italien aber nicht abschütteln und ging nach 27 Minuten wieder in Führung (62:63). Vor dem letzten Viertel konnte sich Deutschland wieder auf vier Punkte absetzen (72:68). Doch dieses Polster konnte ich Schlussabschnitt nicht gehalten werden, wo Italien nach knapp der Hälfte die Führung übernahm. Vor allem Nicolo Melli, der in der letzten Saison noch in der NBA auf Korbjagd ging, lief heiß, während dem Rödl-Team offensiv gar nichts mehr gelingen wollte. Der letzte Korb gelang 4:45 Minuten vor Ablauf der Spielzeit.