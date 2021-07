01:36 min | 25.07.2021 | Das Erste Auf dem Wasser ein Gefühl für Tokio entwickeln

Tokio

Ein bisschen Tokio erleben - Per Bootstour raus aus der Olympia-Blase

von Sabrina Bramowski

Das olympische Hygienekonzept lässt uns Journalisten wenig Bewegungsfreiheit. Wie also ein Gefühl für Tokio entwickeln? Die "Lösung" sind geführte Touren.

Auf diese ausgewählten Ausflüge - mit Guides aus Tokio, organisiert vom IOC - können sich Journalisten bewerben, um einen Eindruck von dieser Wahnsinnsstadt zu bekommen. Pro Tag gibt es eine Handvoll davon - ins Tokyo National Museum, in den Hamarikyū-Park oder eine Bootstour. Per Losverfahren wird entschieden, wer den Zuschlag bekommt. Zwei Absagen hatte ich schon kassiert, dann durfte ich mit - auf Bootstour.

Ti aus Tokio ist an diesem Tag unser Guide. Normalerweise - so erzählt er mir - fliegt er mit japanischen Reisegruppen rund um die Welt und begleitet sie bei ihren Abenteuern nach Amerika oder Europa. In Deutschland war er auch schon oft. Zurzeit kann er diesen Job nicht machen. Deswegen bietet er nun Touren in Tokio an.

Temperatur messen, Hände desinfizieren, Listen abhaken

Unser Treffpunkt ist das IBC. 25 andere Kolleginnen und Kollegen - Kamerateams, Radioreporter und Zeitungsleute - sind mit dabei. Von überall auf der Welt. Aus Kolumbien, Kanada, Tschechien, Belarus, Dänemark, den Niederlanden. Temperatur messen, Hände desinfizieren, Listen abhaken - das ist immer das Vorprogramm. Erst danach geht es in den Bus und zum Hafen. Maske müssen wir die komplette Zeit tragen.

Kontakt zu den internationalen Kollegen

Die Skyline von Tokio, das olympische Dorf und die schwimmenden Ringe sind sicherlich die Highlights auf dieser Bootstour. Für mich ist es vor allem der Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen. Andreina vom kolumbianischen Fernsehen erzählt mir, dass sie erst dachte, gar nichts sehen zu können und nun überrascht und sehr glücklich über diese Tour ist. So geht es mir auch. Eigentlich dachten wir, überhaupt keinen Eindruck von der Stadt in den ersten zwei Wochen gewinnen zu können. Jetzt aber habe ich ein Gefühl für Tokio. Und auch für die Menschen.

Japaner präsentieren stolz ihr Land

Wir dürfen zwar mit Japanern (außer unseren Guides) nicht direkt ins Gespräch kommen - das gehört zum Hygienekonzept. Aber allein zu sehen, mit wie viel Stolz sie uns ihr Land präsentieren, ist wunderbar. Guide Ti legt bei der zweistündigen Tour gefühlt keine einzige Sprechpause ein. Immer wieder betonen die Japaner auch, dass wir wiederkommen sollen. Zu anderen Zeiten. Um dann Tokio noch einmal richtig erleben zu können.

Da diese Touren die großen Ausnahmen sind, nimmt man alles mit, was man kriegen kann - Eindrücke und Drehmaterial. Ich jedenfalls bin beseelt nach diesem Tag. Nehme die Erlebnisse mit in mein Hotelzimmer, zusammen mit einem leichten Sonnenbrand. Aber den nehme ich gerne in Kauf, um bei den Olympischen Spielen in Tokio dabei zu sein.