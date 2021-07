Nachrichten

Einer-Ruderer Oliver Zeidler gewinnt B-Finale deutlich

Einen Tag, nachdem er das Einer-Finale verpasst hatte, hat Ruderer Oliver Zeidler bei den Olympischen Spielen in Tokio das B-Finale klar für sich entschieden. Der 25-Jährige, der als absoluter Topfavorit in den Wettbewerb gegangen und dann völlig überraschend in seinem Halbfinale nur Vierter geworden war, setzte sich in 6:44,44 Minuten vor dem Italiener Gennaro di Mauro (6:47,38) und dem Kanadier Trevor Jones (6:48,51) durch. Damit beendete der Ingolstädter die Sommerspiele auf Platz sieben. | 30.07.2021 02:35