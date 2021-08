Nachrichten

Eintrag im Goldenen Buch: Hamburg ehrt Zverev

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat sich am Dienstag (03.08.2021) in das Goldene Buch der Freien und Hansestadt Hamburg eingetragen. Zwei Tage nach seinem Triumph bei den Spielen in Tokio wurde der 24-Jährige in seiner Geburtsstadt vom Ersten Bürgermeister Peter Tschentscher sowie Sport- und Innensenator Andy Grote empfangen. "Die Goldmedaille gehört nicht nur mir, sondern der ganzen Stadt Hamburg", sagte Zverev im Phönixsaal des Rathauses: "Die Stadt hat mich zu dem Menschen gemacht, der hier steht." Zverev wollte im Anschluss an die Zeremonie im Rathaus seinem Heimatclub Uhlenhorster HC einen Besuch abstatten. | 03.08.2021 14:20