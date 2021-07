Nachrichten

Empire State Building strahlt für Olympia - auch in deutschen Farben

Anlässlich der offiziellen Eröffnung der Olympischen Spiele in Tokio soll die Spitze des New Yorker Empire State Buildings am Freitag (23.07.2021) in den Farben der Fahnen aller Teilnehmerstaaten leuchten. Die einzelnen Farbkombinationen würden immer abwechselnd für einige Sekunden zu sehen sein - darunter auch Schwarz, Rot, Gold für Deutschland, teilten die Betreiber des berühmten Gebäudes in Manhattan am Donnerstag (22.07.2021) mit. Das Hochhaus, das in diesem Jahr seinen 90. Geburtstag feiert, leuchtet fast jeden Abend in anderen Farben zur Würdigung etwa von Feiertagen oder Sportmannschaften. | 22.07.2021 19:30