Erneute Pleite für US-Schwimmstar Ledecky

US-Schwimmstar Katie Ledecky hat bei den Olympischen Spielen in Tokio ihre zweite bittere Niederlage einstecken müssen. Über 200 m Freistil schwamm die fünfmalige Olympiasiegerin als Fünfte deutlich am Podium vorbei. Gold ging an die australische Vize-Weltmeisterin Ariarne Titmus, die bereits über die doppelte Distanz überraschend triumphiert hatte. Ledecky lag fast zwei Sekunden hinter ihrer Konkurrentin zurück. Silber gewann Siobhan Haughey aus Hongkong vor der Kanadierin Penny Oleksiak. | 28.07.2021 03:55