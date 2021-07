02:19 min | 26.07.2021 | Das Erste Gewichtheben: Diaz' Emotionsausbruch nach Olympia-Gold

Gewichtheben

Erstes Olympia-Gold für die Philippinen - Diaz schreibt Sportgeschichte

von Matthias Heidrich

Hidilyn Diaz hat in Tokio Sportgeschichte geschrieben. Die Gewichtheberin gewann am Montag (26.07.2021) die erste Goldmedaille für die Philippinen bei Olympischen Spielen. Der Weg dahin führte die 30-Jährige weit weg von ihrer Familie und zu ungewöhnlichen Trainingsmethoden.

Eins, zwei - Gold! Hidilyn Diaz ließ die 127 Kilogramm nach den geforderten zwei Sekunden zu Boden fallen, schlug die Hände zusammen und stieß Freudenschreie aus. Tränen schossen der Philippinin in die Augen, als ihr Trainer die Bühne im Tokyo International Forum stürmte und sie in die Arme schloss. Ein Olympiasieg für die Philippinen! Das hat es noch nicht gegeben in der Geschichte der Spiele und des Inselstaats im Pazifischen Ozean, der knapp 110 Millionen Einwohner hat.

Diaz: "Wir Filipinos sind stark"

"Unglaublich, ein Traum wird wahr", sagte Diaz, die mit einem Gesamtgewicht von 224 kg einen Olympischen Rekord in der Klasse bis 55 kg aufstellte. Auf dem Podium, mit der Goldmedaille um den Hals, salutierte Diaz und schmetterte die Nationalhymne lauthals mit. "Gold zu gewinnen ist eine große Sache für mich und alle Filipinos. Wir Filipinos sind stark", sagte sie.

"Der jungen Generation auf den Philippinen möchte ich sagen: 'Träumt groß'! So habe ich auch angefangen. Ich habe groß geträumt und habe es geschafft." Olympiasiegerin Hidilyn Diaz

Vor fünf Jahren in Rio hatte Diaz die Fahne ihres Landes getragen und Silber gewonnen - die neunte olympische Medaille überhaupt für die Philippinen. Der Weg zur zehnten, zu Gold, war für die Gewichtheberin weit und emotional. Fast drei Jahre lang hat sich Diaz in Malaysia auf Tokio vorbereitet. Kein Wunder, dass sie es nun kaum erwarten kann, in die Heimat zurückzukehren: "Ich freue mich darauf, nach Hause auf die Philippinen zu fahren und bei meiner Familie zu sein. Ich vermisse sie wirklich sehr."

"Meine Cousins waren Gewichtheber"

Über die Familie kam Diaz auch zum Gewichtheben. "Meine Cousins waren Gewichtheber und ich habe ihnen immer zugeschaut", hat sie einmal in einem Interview erzählt. "Das sah nach Spaß aus. So habe ich angefangen." Knapp 20 Jahre später ist sie die erste philippinische Olympiasiegerin.

Training mit Wasserkanistern im Corona-Lockdown

Die Vorbereitung auf Olympia war für die WM-Dritte von 2019 wie für viele Athleten Corona-bedingt schwierig. Auch in Malaysia herrschte immer wieder Lockdown. Normales Training war nicht möglich. "Mein Team und ich haben während der Pandemie nicht aufgegeben und kreative Wege fürs Training gefunden", berichtet Diaz. So stemmte die Gewichtheberin in ihrem Apartment große Wasserkanister oder beschwerte Trainingstaschen. Es hat sich gelohnt.

Nach den Spielen in Japan wollte Diaz, die 2017 im heimischen Zamboanga ein eigenes Gewichtheber-Studio eröffnet hat, eigentlich aufhören. Doch nach dem historischen Triumph von Tokio stellte die 30-Jährige ihren Start in Paris 2024 in Aussicht.