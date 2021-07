Fechterin Ebert verpasst Olympia-Überraschung gegen Ex-Weltmeisterin

01:52 min | 25.07.2021 | Das Erste Fechten: Volpi besiegelt Eberts Olympia-Aus Leonie Ebert ist im olympischen Achtelfinale gegen die Italienerin Alice Volpi gescheitert.

Nach einem starken Gefecht ist Fechterin Leonie Ebert am Sonntag (25.07.2021) im Olympia-Achtelfinale von Tokio ausgeschieden. Dabei führte die Würzburgerin bereits mit fünf Punkten.

Die deutsche Florettfechterin Leonie Ebert ist knapp an einer großen Olympia-Überraschung vorbeigeschrammt. Im Achtelfinale unterlag die Würzburgerin Ex-Weltmeisterin Alice Volpi aus Italien in einem engen Gefecht mit 13:15.

Ebert gibt 7:2-Führung aus der Hand

Die 21-jährige Ebert überraschte die fünffache WM- und sechsfache EM-Medaillengewinnerin mit einem offensiven Auftritt und setzte Volpi zeitig unter Druck. Die Italienerin zeigte sich beeindruckt, Ebert zog auf 5:1 davon und konnte nach einer kurzen Pause sogar auf 7:2 erhöhen. Doch dann wehrte sich Volpi effizienter, kam heran und glich aus (8:8). Nun boten sich beide Fechterinnen ein Duell auf Augenhöhe, letztlich setzte sich die größere Erfahrung der 27-jährigen Volpi durch.

Auftaktsieg gegen US-Fechterin Dubrovich

Für die EM-Sechste und WM-Zehnte Ebert war bei ihren ersten Olympischen Spielen der Einzug ins Achtelfinale bereits ein Erfolg. In ihrem ersten Gefecht hatte sie sich in einem ebenso ausgeglichenen Duell gegen die US-Amerikanerin Jacqueline Dubrovich mit 15:14 durchgesetzt. Ebert ist die einzige deutsche Fechterin, die sich für die Sommerspiele in Japan qualifizierte.