Ferreira und Moore erste Olympiasieger im Surfen

Der Brasilianer Italo Ferreira und die US-Amerikanerin Carissa Moore sind die ersten Surf-Olympiasieger der Geschichte. Der 27 Jahre alte Weltmeister Ferreira entschied bei den Sommerspielen in Tokio am Dienstag (27.07.2021) die Finalpremiere auf dem Shortboard gegen den Japaner Kanoa Igarashi mit 15,14 Punkten für sich. Dritter wurde Owen Wright aus Australien. Wenig später krönte sich auch Moore im Duell mit der Südafrikanerin Bianca Buitendag zur historischen Siegerin. Die 28-Jährige aus Hawaii schaffte eine Finalwertung von 14,93, Buitendag erreichte 8,46 Punkte. Bronze ging an Amuro Tsuzuki aus Japan. Leon Glatzer, der erste deutsche Surfer bei Olympia, war am Sonntag bereits in der Hoffnungsrunde ausgeschieden. | 27.07.2021 10:16