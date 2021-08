Nachrichten

Freistilringer Cudinovic verliert im Olympia-Viertelfinale knapp

Freistilringer Gennadij Cudinovic hat bei den Olympischen Spielen in Tokio sein Viertelfinale knapp verloren. Der 27-Jährige aus Heusweiler unterlag Lkhagvagerel Munkhtur aus der Mongolei in einem spannenden Kampf am Donnerstag (05.08.2021) unglücklich mit 5:6. Zuvor hatte er sich überraschend gegen den an Position zwei gesetzten Kasachen Jusup Batirmursajew durchgesetzt. Cudinovic muss nun hoffen, dass Munkhtur das Finale der Gewichtsklasse bis 125 Kilogramm erreicht. Dann dürfte er am Freitag (06.08.2021) in der Hoffnungsrunde noch einmal ran und hätte über diese noch die Chance auf Bronze. Cudinovic ist der einzige männliche Freistiler im deutschen Team, der sich für Olympia qualifiziert hat. | 05.08.2021 06:15