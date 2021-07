Nachrichten

Freitag: Olympische Spiele "eigentlich nicht verantwortbar"

Die Olympischen Spiele in Tokio sind aus Sicht von Dagmar Freitag "eigentlich nicht verantwortbar". Im Gespräch mit dem Inforadio rbb sagte die Vorsitzende des Sportausschusses im Deutschen Bundestag, sie verstehe zwar den Wunsch der Athleten, an den Spielen teilzunehmen: "Aber wenn wir sehen, was gesundheitlich auf der Welt los ist, muss ich einfach sagen, eine Veranstaltung, zu der fast 100.000 Menschen aus fünf Kontinenten kommen, passt nicht in die Zeit einer Pandemie." Die SPD-Politikerin kritisierte zudem die Auflage des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) für alle Olympia-Teilnehmer, bei einer Corona-Erkrankung auf Schadenersatzforderungen zu verzichten. | 23.07.2021 10:00