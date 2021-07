01:19 min | 24.07.2021 | Das Erste Bogenschießen: Olympia-Aus für Kroppen/Unruh gegen Mexiko

Frühes Olympia-Aus für deutsches Bogenschützen-Mixed-Team

Michelle Kroppen und Florian Unruh sind im Mixed-Wettbewerb der Bogenschützen bei den Olympischen Spielen in Tokio bereits in der ersten Runde gescheitert.

Im Achtelfinale am Samstag (24.07.2021) unterlagen Kroppen und Unruh dem mexikanischen Duo Alejandra Valencia/Luis Alvarez mit 2:6 Satzpunkten (35:37, 39:37, 35:36, 34:37).

Lediglich im zweiten Satz konnte das deutsche Team bei wechselhaftem Wind die Konzentration hochhalten und traf bei vier Versuchen dreimal die Zehn. In den anderen Durchgängen flog zu häufig mindestens ein Pfeil in den roten Bereich (sieben oder acht Punkte) der Scheibe.

"Wir sind nicht mit dem Ziel 'Medaille' in den Wettkampf gegangen, sondern dass wir gute Schüsse machen. Wir sind traurig, dass wir das nicht so richtig umsetzen konnten. Wir können mitnehmen, dass wir mutig schießen müssen und uns vom Wind nicht so beeinflussen lassen sollten", sagte Kroppen.

Die Entscheidung um die Medaillen im Yumenoshima Archery Field fällt um 9:25 Uhr deutscher Zeit.

Die nächste Medaillenchance für das deutsche Team gibt es schon am Sonntag (25.07.2021). Dann steht der Teambewerb der Frauen auf dem Programm. Dort duellieren sich Michelle Kroppen, Charline Schwarz und Lisa Unruh mit Taiwan.