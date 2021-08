Nachrichten

Fußball: Dortmunder Reinier schießt Brasilien ins Olympia-Finale

Die Fußballer von Olympiasieger Brasilien stehen fünf Jahre nach dem Heimtriumph in Rio erneut im Finale der Sommerspiele. Das Team um Routinier Dani Alves mühte sich im Halbfinale in Tokio zu einem 4:1 (0:0) im Elfmeterschießen gegen Mexiko. Der Dortmunder Reinier sorgte für die Entscheidung. Im Endspiel treffen die Brasilianer am Samstag (07.08.2021, 13.30 Uhr MESZ) auf Gastgeber Japan oder Spanien. | 03.08.2021 12:50