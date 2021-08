Nachrichten

Fußball-Finale in Mittagshitze: Schweden und Kanada wollen Verlegung

Aus Sorge vor extremer Hitze haben die Verbände von Schweden und Kanada um eine Verlegung der Anstoßzeit des olympischen Frauenfußball-Finales gebeten. Das Duell um Gold zwischen dem Olympiazweiten und -dritten von Rio soll am Freitag (06.08.2021) um 11 Uhr Ortszeit (4.00 Uhr MESZ) in Tokio angepfiffen werden. Am Mittwochvormittag herrschten im Olympiastadion bereits 33 Grad. Canada Soccer teilte laut CBC mit, man unterstütze eine andere Ansetzung, um die "Gesundheit und Sicherheit unserer Spielerinnen zu gewährleisten". | 04.08.2021 08:10