Fußball

Fußball-Mitfavorit Spanien enttäuscht gegen Ägypten

Einen Tag nach dem olympischen Fußballturnier der Frauen ist bei den Sommerspielen von Tokio auch der Wettbewerb der Männer gestartet. Im Eröffnungsspiel kam Mitfavorit Spanien gegen Ägypten überraschend nicht über ein 0:0 hinaus. Mexiko startete mit einem hohen Sieg und einer überzeugenden Leistung gegen Frankreich.

Die Spanier treten bei Olympia 2021 mit zahlreichen Spielern an, die bereits vor wenigen Wochen im EM-Aufgebot standen und bei internationalen Spitzenklubs unter Vertrag stehen. Deshalb gelten die Südeuropäer bei den Sommerspielen als heißer Medaillenkandidat.

Spanien tut sich schwer, Ceballos trifft den Pfosten

Die Mannschaft von Trainer Luis de la Fuente tat sich gegen defensive, auf Konter lauernde Ägypter dennoch äußerst schwer. Die Spanier kamen kaum zu klaren Gelegenheiten. Die beste Chance der ersten 45 Minuten hatte Dani Ceballos, der in der 27. Minute aus 18 Metern den Pfosten traf. Weitere Höhepunkte gab es in Durchgang eins nicht, es ging mit einem 0:0 in die Pause.

In der zweiten Halbzeit begann Spanien druckvoll und kam auch zu einigen Abschlüssen. Für Ägypten ergaben sich bei Ballverlusten des Gegners nun ebenfalls Möglichkeiten, allerdings verzogen Ahmed El Fotouh (56.) und Ammar Hamdi (65.) knapp. Für Spanien vergab Rafa Mir (79.) mit einem Freistoß aus 16 Metern, der abgeblockt wurde, die besten Chance. Ansonsten gab es kein Durchkommen mehr. So blieb es am Ende bei dem für Ägypten nicht unverdienten Unentschieden. Für Mitfavorit Spanien gleich zu Beginn des olympischen Fußballturniers ein erster Dämpfer.

Mexiko schießt Frankreich ab

Auch Frankreich enttäuschte in seiner ersten Partie und unterlag gegen Mexiko mit 1:4 (0:0). In einem abwechslungsreichen Spiel wussten die Mittelamerikaner insbesondere in der Offensive zu gefallen, die französische Abwehr wies hingegen teils große Lücken auf. Alexis Vega traf kurz nach der Pause per Kopf zum 1:0 für Mexiko (47.), Sebastian Cordova legte kurz darauf mit einem Linksschuss nach (54.).

Frankreichs Mittelstürmer André-Pierre Gignac verkürzte in der 69. Minute per Foulelfmeter, doch der eingewechselte Uriel Antuna (80.) stellte nach einem Alleingang den alten Abstand wieder her. Eduardo Aguirre traf schließlich in der 90. Minute mit rechts aus spitzem Winkel zum in dieser Höhe überraschenden Endstand.

Neuseeland gewann sein Auftaktspiel gegen Südkorea mit 1:0. Chris Wood erzielte in der 70. Minute aus kurzer Distanz das Tor des Tages.