Fußball: US-Frauen holen Olympia-Bronze

Die Fußball-Frauen aus den USA haben das "kleine Finale" von Tokio gewonnen. Gegen Australien setzten sich die Weltmeisterinnen am Donnerstag (05.08.2021) knapp mit 4:3 (3:1) durch. Die ehemalige Weltfußballerin Megan Rapinoe traf zunächst per direkt verwandeltem Eckstoß (8.) und später per Volleyschuss (21.). Auch Dauerbrennerin Carli Lloyd (45.+1/51.) traf doppelt. Für Australien glich Sam Kerr (17.) zwischenzeitlich aus, Caitlin Foord (54.) und Emily Gielnik (90.) machten es noch einmal spannend. Mit dem Sieg holte der viermalige Olympiasieger USA nach der gescheiterten Gold-Mission erstmals Bronze. | 05.08.2021 12:00