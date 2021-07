Nachrichten

Gewichtheber Müller Olympia-Siebter - Sieg an Chinesen Lyu

Gewichtheber Nico Müller hat sein Ziel Top 8 bei den Olympischen Spielen in Tokio erreicht. Der 27-Jährige aus Obrigheim belegte am Samstag (31.07.2021) im Finale der Klasse bis 81 Kilogramm den siebten Platz. Der Ex-Europameister hatte am Ende des Zweikampfs 354 Kilogramm auf der Anzeigetafel stehen. Im Reißen stemmte der Weltranglisten-Achte 159 kg, im Stoßen kamen 195 kg hinzu. Damit verpasste der Sportsoldat zwar sein Ziel von 360 kg. Allerdings wurden zwei von Müllers sechs Versuchen nach dem Videobeweis für ungültig erklärt. Olympiasieger wurde der Chinese Lyu Xiaojun, der mit seinen 374 Kilogramm einen olympischen Rekord aufstellte. Silber ging an Zacarias Bonnat Michel aus der Dominikanischen Republik (367 kg) vor dem Italiener Antonio Pizzolato (365 kg). | 31.07.2021 10:55