Gewichtheber gewinnt erstes Olympia-Gold für Katar

Gewichtheber Fares Ibrahim Elbakh hat die erste Goldmedaille für Katar in der Olympia-Geschichte gewonnen. Der 23-Jährige setzte sich am Samstag (31.7.2021) in Tokio in der Klasse bis 96 Kilogramm durch und stellte mit insgesamt 402 Kilogramm im Zweikampf einen olympischen Rekord auf. Der zweimalige Junioren-Weltmeister und WM-Zweite von 2019 galt als einer der Medaillen-Mitfavoriten. Das Emirat schickte 1984 in Los Angeles erstmals Athleten zu Olympischen Spielen. Die erste Medaille gab es acht Jahre später in Barcelona durch Leichtathlet Mohamed Suleiman über 1.500 Meter mit Bronze. | 31.07.2021 17:00