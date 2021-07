Nachrichten

Gewitter stoppt Olympia-Auftakt der Golfer

Blitze und Gewitter haben am Donnerstag auf der ersten Runde des olympischen Golfturniers der Männer für eine Unterbrechung gesorgt. Erst knapp die Hälfte des 60-köpfigen Teilnehmerfeldes war ins Klubhaus gekommen, als der Spielbetrieb im Kasumigaseki Country Club wegen der Gefährdung der Spieler gestoppt wurde. Am Nachmittag Ortszeit sollte darüber entschieden werden, ob die Runde fortgesetzt werden kann. Von den beiden deutschen Startern hatte Hurly Long den Par-71-Kur mit einer 70 bereits beendet. Der Düsseldorfer Maximilian Kieffer dagegen musste sich nach zwölf Löchern in Sicherheit bringen, zu diesem Zeitpunkt lag er bei eins unter Par. | 29.07.2021 08:31