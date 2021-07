Nachrichten

Guter Start für deutsche Segler in siebten Wettkampf-Tag

Die deutschen Segler sind gut in den siebten Wettfahrttag bei den olympischen Regatten vor Enoshima gekommen. Die Kieler Paul Kohlhoff/Alica Stuhlemmer verteidigten am Samstag (31.07.2021) bei leichten Winden mit Rang drei im siebten von zehn Rennen vor dem Medalrace der Nacra-17-Flotte ihren dritten Platz im Zwischenklassement. Die 49erFX-Seglerinnen Tina Lutz/Susann Beucke (Holzhausen/Strande) blieben nach Rang sieben in Wettfahrt zehn zunächst Gesamt-Fünfte. Die 49er-Asse Erik Heil/Thomas Plößel (Kiel/Hamburg) hatten den Tag in der Sagami-Bucht mit einem starken zweiten Rang eröffnet. Alle drei Disziplinen hatten am Samstag noch jeweils zwei weitere Wettfahrten zu bestreiten. | 31.07.2021 09:02