05:18 min | 30.07.2021 | Das Erste Handball: Überzeugender deutscher Sieg gegen Norwegen

Handball

Handball: Deutschlands Männer bei Olympia auf Viertelfinal-Kurs

Die deutschen Handball-Männer haben sich mit dem 28:23 (14:11)-Erfolg über Norwegen eine glänzende Ausgangssituation für den Einzug in die K.o.-Phase bei den Olympischen Spielen in Tokio gesichert.

Entscheidende Faktoren waren Andreas Wolff und Johannes Bitter, die ihrem Team mit etlichen Paraden die nötige Sicherheit gaben. Wolff hielt vor allem in der ersten Halbzeit in Weltklasse-Manier, Bitter zeigte eine ganz starke Schlussphase und entschärfte zudem zwei Siebenmeter. Beste deutsche Torschützen waren Rechtsaußen Timo Kastening mit fünf Treffern und Kapitän Uwe Gensheimer mit sechs verwandelten Siebenmetern.

Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason hatte keinerlei Startschwierigkeiten und fand früh in seinen Rhythmus. Zu einer komfortablen Führung (8:3/18. Minute) konnte auch Wolff mit einigen Paraden beitragen. Die Skandinavier kamen bis zur Halbzeit zwar wieder etwas heran, nach 30 Minuten betrug der deutsche Vorsprung drei Tore (14:11).

Norwegen erhöht den Druck - Bitter ein sicherer Rückhalt

Im zweiten Abschnitt kam der EM-Dritte nach zwei Toren zu Beginn wieder ganz nah heran. Doch die Gislason-Sieben behielt im Angriff-Spiel die Variabilität und konnte sich einmal mehr auf Wolff im Kasten verlassen. So wuchs der Vorsprung auf zwischenzeitlich fünf Tore an (21:16/43.). Auch Kapitän Uwe Gensheimer war ein Faktor. Zwar kam er nur zu den Siebenmetern auf die Platte, war dort aber extrem treffsicher und verwandelte alle seine sechs Versuche.

Norwegen erhöhte mit dem Defizit im Nacken den Druck und versuchte in seinen Angriffen schnell zum Abschluss zu kommen. Deutschland hatte in dieser Phase Glück und auch Schlussmann Bitter und konnte den Sieg in einer hektischen Schlussphase unter Dach und Fach bringen.

Ein Punkt fehlt zum Weiterkommen

Damit zog die Auswahl des Deutschen Handball-Bundes (DHB) vorbei an den nun punktgleichen Norwegern (beide 4:4 Zähler) und belegt in der schweren Vorrundengruppe A den dritten Platz. Für das sichere Weiterkommen benötigt Deutschland im abschließenden Gruppenspiel gegen Außenseiter Brasilien am Sonntag (1.8.2021/12:30 Uhr MESZ/im Livecenter auf sportschau.de) noch einen Punkt.