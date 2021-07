Hockey

Hockey-Frauen machen Olympia-Viertelfinale klar

Die deutschen Hockey-Frauen eilen in Tokio weiter von Erfolg zu Erfolg. Mit dem dritten Sieg im dritten Spiel zog das DHB-Team am Mittwoch (28.07.2021) in die Runde der besten Acht ein.

Das Team von Bundestrainer Xavier Reckinger konnte gegen Irland einen 4:2-(2:0)-Erfolg feiern. Als Zweiter der Vorrundengruppe A kann das deutsche Team zwei Spieltage vor dem Ende der Vorschlussphase nicht mehr von den ersten vier Plätzen verdrängt werden.

Nach 3:0 plötzlich nur noch 3:2

In der Partie gegen Irland sahen die Olympiasiegerinnen von 2004 lange wie die sicheren Siegerinnen aus. Nach Toren von Lisa Altenburg (1:0/10.; 3:0, 30.) und Kira Horn (2:0/20.) führten die Deutschen bis ins dritte Viertel schon 3:0. Die DHB-Frauen hatten zudem weitere Großchancen, ließen diese aber ungenutzt. Doch die Irinnen gaben sich nicht auf. Elena Tice (42.) und Hanna McLoughlin (51.) brachten die Olympia-Debütantinnen auf 2:3 heran. Den nun plötzlich wieder wackligen Sieg brachte schließlich Franzisca Hauke (55.) für die Deutschen nach Hause.

Nun gegen Südafrika und Niederlande

Nach den Siegen gegen Olympiasieger Großbritannien (2:1) und Indien (2:0) müssen die "Danas" in den abschließenden Spielen der Gruppe A nun noch gegen Außenseiter Südafrika (Freitag, 30.07.2021) und Turnierfavorit Niederlande (Samstag, 31.07.2021) ran. In beiden Spielen geht es um eine gute Ausgangsposition für die am Montag (02.08.2021) beginnende K.o.-Runde.