Hockey

Hockey-Männer besiegen Argentinien und stehen im Olympia-Halbfinale

Die deutschen Hockey-Männer sind am Sonntag (01.08.2021) ins Olympia-Halbfinale eingezogen. Die DHB-Auswahl setzte sich mit 3:1 (2:0) gegen Rio-Sieger Argentinien durch - und revanchierte sich damit für eine bittere Pleite von vor fünf Jahren.

Bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro hatte es das Duell im Halbfinale gegeben - und die Südamerikaner hatten sich auf dem Weg zu ihrer ersten Olympia-Medaille überhaupt mit 5:2 durchgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Kais al Saadi war also gewarnt und agierte hochkonzentriert. "Wir waren voll im Hier und Jetzt", sagte Tobias Hauke im ZDF, das Spiel von Rio habe keine Rolle gespielt. Der Routinier freute sich: "Wir haben vieles richtig gemacht." Deutschland steht zum fünften Mal bei Olympischen Spielen hintereinander in der Runde der letzten Vier. 2008 und 2012 gelang der Olympiasieg, 2004 und 2016 holte Deutschland jeweils die Bronzemedaille.

Das Duell der Deutschen war das erste Viertelfinale. In der Runde der besten Vier geht es am Dienstag (03.08.2021/ab 3.30 Uhr live bei sportschau.de) gegen den Sieger aus der Partie zwischen den bislang ungeschlagenen Australiern, Nummer eins der Weltrangliste, und Europameister Niederlande.

Windfeder und Herzbruch markieren die Treffer

Bei bereits am frühen Vormittag Temperaturen von über 30 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit im Oi Hockey Stadium begannen beide Teams zurückhaltend. Im ersten Viertel wirkten die Argentinier zielstrebiger. Aber Deutschland steigerte sich nach der ersten Pause - und ging schnell in Führung: Lukas Windfeder erzielte nach einer Strafecke seinen dritten Treffer im Turnier (19.).

Zu Beginn des dritten Drittels drängten sie auf das 2:0, das dann eine starke Strafecken-Variante brachte: Am Ende hielt Timm Herzbruch seinen Schläger rein und überwand den Torhüter (40.). Nach dem nächsten Treffer von Windfeder zum 3:0 (48.) war die Partie entschieden. Daran änderte auch der Treffer von Maico Castella Schuth (52.) nichts mehr.

Hockey-Frauen ebenfalls gegen Argentinien

Die deutschen Frauen haben ebenfalls das Viertelfnale erreicht - und treffen auch auf Argentinien. Das Duell in der Runde der besten acht Frauen-Teams findet am Montag (02.08.2021/ab 2.30 Uhr live bei sportschau.de) statt.