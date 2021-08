Hockey

Hockey-Spektakel im kleinen Finale: Deutschland verpasst Olympia-Bronze

Medaillenserie gerissen: Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft hat bei den Olympischen Spielen in Tokio Bronze knapp verpasst. Im Spiel um Rang drei gab es am Donnerstag (05.08.2021) eine 4:5-Niederlage gegen Indien.

Damit kehrt die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) erstmals seit 21 Jahren ohne Medaille von Olympischen Spielen zurück. Zuletzt war das DHB-Team 2000 in Sydney leer ausgegangen. Danach hatte es 2004 in Athen und 2016 in Rio jeweils Bronze sowie 2008 in Peking und 2012 in London Gold gegeben.

Oruz bringt Deutschland früh in Führung

Vor Beginn der Partie lautete die große Frage: Wie kann das deutsche Team die herbe Enttäuschung nach der 1:3-Halbfinalniederlage gegen Australien abschütteln? Die erste Antwort gab es in Form einer emotionalen Ansprache durch Florian Fuchs: "Geiler geht's nicht", erinnerte der Torjäger seine Kollegen im Mannschaftskreis lautstark an die Chance auf Bronze. Motivation, die schnell fruchten sollte.

Denn mit der vierten Kreisszene nach nur zwei Spielminuten ging Deutschland in Führung: Der Kölner Timur Oruz, der schon 2016 in Rio zum deutschen Bronze-Team gehörte, erzielte seinen ersten Treffer im Turnier. Er und seine Kollegen überstanden kurz darauf zwar die erste Strafecke für Indien, vergaben bis zum Ende des ersten Viertels aber mehrere gute Möglichkeiten zum 2:0.

Indien überzeugt durch Moral, Kampfgeist - und Tore

Im zweiten Durchgang entwickelte sich dann ein torreiches Hockey-Spektakel. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich des Inders Simranjeet Singh (17.) zog die deutsche Mannschaft durch einen Doppelschlag binnen weniger als zwei Minuten auf 3:1 davon: Erst traf Niklas Wellen (24.), dann Benedikt Fürk (25.). Eine beruhigende Führung auf dem Weg zu Bronze? Von wegen.

Noch vor der Halbzeitpause holte Indien den Zwei-Tore-Rückstand auf und glich erneut aus. Hardik Singh (27.) und Harmanpreet Singh (29.) erzielten die Tore, die der indischen Mannschaft in diesem hochintensiven Spiel Moral und Kampfgeist bescheinigten. 3:3, damit ging es in die Kabinen.

Viele Kreisszenen, keine Tore

Und das deutsche Team? Wirkte ab dem dritten Viertel durch die Torgefahr des Gegners zunächst einmal geschockt. Von der eigenen Offensivkraft war nun nicht mehr viel zu sehen, stattdessen dominierten die Inder das Spielgeschehen. Die Folge: Durch zwei weitere Tore von Rupinder Pal Singh (31./Siebenmeter) und Simranjeet Singh (34.) zogen sie rasch auf 5:3 davon.

Deutschland hätte nun seinerseits einen Kraftakt benötigt, um eine Aufholjagd zu starten - oder zumindest den schnellen Anschlusstreffer, um im Spiel zu bleiben. Allerdings: Beides blieb zunächst aus. Vor allem im Angriffsspiel war die Power vom Spielbeginn abhanden gekommen, bis zum Ende des dritten Viertels ließ das deutsche Team 18 Kreisszenen ungenutzt.

Windfeder lässt Deutschland kurz hoffen

Im letzten Spielabschnitt keimte aber doch noch einmal Hoffnung auf. Das Herausspielen guter Torchancen blieb zwar weiter eine schwierige, aber keine unlösbare Aufgabe: Lukas Windfeder brachte Deutschland noch einmal auf 4:5 heran (48.). Mehr allerdings nicht: Am Ende eines packenden Hockeyspiels verpasst die deutsche Mannschaft Bronze denkbar knapp.