Hockey-Spielerinnen aus Großbritannien gewinnen Olympia-Bronze

Im olympischen Hockey-Turnier der Frauen geht die Bronzemedaille an Großbritannien. Die Britinnen gewannen am Freitag (06.08.2021) ein hart umkämpftes "kleines Finale" gegen Indien mit 4:3 (2:3). 2016 in Rio hatte Großbritannien noch Gold geholt. Für die Spielerinnen aus Indien bleibt der Traum von einer olympischen Medaille für mindestens drei weitere Jahre unerfüllt. | 06.08.2021 05:20