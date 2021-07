Nachrichten

IOC: Flüchtlingsteam reist trotz Corona-Fall nach Tokio

Das Flüchtlingsteam des IOC wird trotz eines Corona-Falls im Trainingslager in Doha die Reise nach Tokio antreten. Die 26 Athletinnen und Athleten sowie 16 Trainer und zehn Betreuer, die das Vorbereitungscamp absolviert haben, sollen bis spätestens Mittwoch (21.7.21) nach Tokio fliegen, teilte das Internationale Olympische Komitee mit. Die ersten Mitglieder der Reisegruppe wurden bereits am Sonntag (18.7.21) in Japan erwartet. Ein Team-Offizieller war am 12. Juli in Doha positiv getestet worden und hatte sich danach umgehend in Quarantäne begeben. Für das insgesamt 29-köpfige zweite Flüchtlingsteam in der Olympia-Geschichte sind auch sieben jetzt in Deutschland lebende Sportler nominiert worden. | 18.07.2021 16:31