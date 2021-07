Nachrichten

Japaner Horigome gewinnt erstes Skateboard-Gold der Geschichte

Yuto Horigome ist der erste Skateboard-Olympiasieger der Geschichte. Der Weltmeister aus Japan gewann am Sontag (25.07.2021) in der Disziplin Street das Finale von Tokio mit 37,18 Punkten, es ist Japans drittes Gold bei diesen Spielen. Auf Rang zwei landete der Brasilianer Kelvin Hoefler, Jagger Eaton (USA) sicherte sich Bronze. Deutsche Athleten waren im Ariake Urban Sports Park nicht am Start. US-Superstar Nyjah Huston landete nur auf Rang sieben. | 25.07.2021 06:50