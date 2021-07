Nachrichten

Japans Kaiser Naruhito nimmt an Eröffnungszeremonie teil

Japans Kaiser Naruhito wird der Eröffnungszeremonie für die Olympischen Spiele in Tokio am Freitag (23.07.21) beiwohnen. Das gab das Kaiserliche Haushoftamt am Dienstag (20.07.21) bekannt. Es würden derzeit Vorbereitungen getroffen, damit der 61-jährige Monarch als offizieller Schutzherr die Spiele auch offiziell für eröffnet erklärt, wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo unter Berufung Quellen berichtete, die Kenntnis von der Planung haben. Seine Frau, Kaiserin Masako, werde jedoch der Zeremonie fernbleiben aus Rücksicht auf die Bemühungen der Organisatoren, eine Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Am Donnerstag wird Kaiser Naruhito den Angaben zufolge IOC-Präsident Thomas Bach in seinem Palast in Tokio empfangen. | 20.07.2021 11:27