Tennis

Japans Tennis-Star Osaka scheidet aus, Regen stoppt deutsches Doppel

Tennis-Star Naomi Osaka muss ihre Gold-Hoffnungen bei den Olympischen Spielen in Tokio überraschend früh begraben. Die Weltranglisten-Zweite schied am Dienstag (27.07.2021) nach einem Fehlstart im Achtelfinale gegen die Tschechin Marketa Vondrousova mit einer 1:6, 4:6-Niederlage aus.

Osaka, die am Freitag das Olympische Feuer entzündet hatte, war nach zuvor zwei souveränen Siegen unter dem wegen Regens geschlossenen Dach des Center Courts zunächst vollkommen von der Rolle. Alleine im ersten Satz, der schon nach 24 Minuten verloren ging, leistete sie sich 14 unerzwungene Fehler. Vor den Olympischen Spielen hatte Osaka eine fast zweimonatige Pause eingelegt. Bei den French Open hatte sie offenbart, dass sie immer wieder mit Depressionen zu kämpfen hat.

Regen beeinträchtigt Partien

Der Regen hat weitere Partien des olympischen Tennisturniers beeinträchtigt. Besonders betroffen war das deutsche Doppel Kevin Krawietz/Tim Pütz. Das Duo konnte sein Achtelfinalmatch gegen die Briten Andy Murray und Joe Salisbury erst mit gut einstündiger Verspätung beginnen.

05:10 min | 27.07.2021 | Das Erste Taifun dreht ab - Entwarnung beim olympischen Wetter Entwarnung für die Wettersituation bei den Olympischen Spielen in Tokio: Der erwartete Taifun ist schwächer als befürchtet.

Beim Stand von 2:1 für die Briten musste die Partie jedoch schon wieder unterbrochen werden. Am Dienstag ist auch das Achtelfinale von Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff gegen die Franzosen Jeremy Chardy und Gael Monfils angesetzt, das Match findet ebenfalls auf einem der kleineren Außenplätze statt.

Siegemund/Krawietz starten im Mixed

Inzwischen ist klar, dass Laura Siegemund und Kevin Krawietz im Mixed-Wettbewerb auf Medaillenjagd gehen werden. Das Duo schaffte es ins 16er-Feld in Tokio und bekam die Amerikaner Bethanie Mattek-Sands und Rajeev Ram als Achtelfinal-Gegner zugelost.

Das Doppel aus den USA ist an Position drei gesetzt. Der Mixed-Wettbewerb in Tokio startet am Mittwoch. Siegemund hat im Mixed bereits einen Grand-Slam-Titel vorzuweisen, 2016 gewann sie die US Open. Krawietz ist im Doppel zweimaliger French-Open-Sieger mit dem Kölner Andreas Mies.