08:20 min | 27.07.2021 | Das Erste Judo, Männer: Ressel zieht ins Viertelfinale ein

Judo

Judo: Ressel kämpft um die Olympia-Medaillenchance

Jubel und Frust bei den deutschen Judoka: Dominic Ressel steht nach zwei Siegen im Viertelfinale von Tokio. Martyna Trajdos scheiterte dagegen früh.

In der Halbmittelgewichts-Klasse bis 81 Kilogramm kämpft Dominic Ressel um die Medaillen. Nach zwei Siegen steht der Vize-Europameister von 2017 in der Runde der besten acht: Bei einem Halbfinaleinzug hätte Ressel Bronze schon sicher. Nach seinem Auftaktsieg gegen Wesam Abu Rmilah aus Palästina nach nur 1:04 Minuten mit einem Uchi-mata gewann Ressel auch sein Achtelfinale gegen den favorisierten Niederländer Frank de Wit.

Ressel-Sieg im Golden Score

Den Sieg gegen den Weltranglisten-Fünften de Wit holte Ressel in der Verlängerung durch den Talfallzug Tani-otoshi. Im Viertelfinale bekommt es Ressel, der nach einer Schulteroperation 2020 zuletzt wenig Kampfpraxis hatte, mit dem japanischen Olympiadritten von 2016, Takanori Nagase, zu tun.

08:55 min | 27.07.2021 | Das Erste Judo, Frauen: Martyna Trajdos mit Pech ausgeschieden

Trajdos scheitert in Verlängerung

Viel Pech hatte dagegen Halbmittelgewichts-Medaillenhoffnung Martyna Trajdos: Gleich in ihrem ersten Kampf in der Runde der besten 32 schied die WM-Dritte von 2019 und zweifache EM-Dritte aus. In der Verlängerung unterlag sie der Ungarin Szofi Ozbas durch Golden Score durch Waza-Ari. Nach einem Außendrehwurf (Soto-makikomi) war für die Kölnerin in der Klasse bis 63 Kilogramm schon Schluss.