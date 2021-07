Judo

Judo: Ressel verpasst Olympia-Bronze

Für Judoka Dominic Ressel ist die Hoffnung auf eine Olympiamedaille dahin. Der 27-Jährige verlor im Kampf um Bronze gegen den Österreicher Shamil Borchashvili deutlich. Martyna Trajdos scheiterte am Dienstag (27.07.2021) in Tokio schon früh.

Es dauerte in Tokio gerade einmal 13 Sekunden, da wurde Ressel vom georgisch stämmigen Österreicher bereits auf die Seite gelegt. Zum Glück für Dressel war das noch keine entscheidende Ippon-Wertung. Die folgte aber wenig später, als Ressel sich plötzlich in einem Haltegriff seines Gegners wiederfand. Das war das rasche Aus in diesem Kampf.

Bis zum Bronze-Kampf beeindruckender Ressel

Zuvor hatte der Vize-Europameister von 2017 im Viertelfinale gegen den favorisierten Japaner Takanori Nagase erst in der Golden-Score-Verlängerung durch Ko-soto-gake-Wurf verloren. In seinen ersten beiden Kämpfen setzte sich Ressel gegen Wesam Abu Rmilah aus Palästina und den niederländischen Weltranglisten-Fünften Frank de Wit durch.

Trajdos scheitert in Verlängerung

Viel Pech hatte dagegen Halbmittelgewichts-Medaillenhoffnung Martyna Trajdos: Gleich in ihrem ersten Kampf in der Runde der besten 32 schied die WM-Dritte von 2019 und zweifache EM-Dritte aus. In der Verlängerung unterlag sie der Ungarin Szofi Ozbas durch Golden Score durch Waza-Ari. Nach einem Außendrehwurf (Soto-makikomi) war für die Kölnerin in der Klasse bis 63 Kilogramm schon Schluss.