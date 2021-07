Nachrichten

Judoka Scoccimarro im Olympia-Viertelfinale - Auch Trippel weiter

Judoka Giovanna Scoccimarro hat sich bei den Olympischen Spielen in Tokio ins Viertelfinale gekämpft. Die 23-Jährige aus Wolfsburg setzte sich am Mittwoch in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm durch Ippon gegen Aoife Coughlan aus Australien durch. Im Viertelfinale kämpft die Weltranglisten-Neunte nun im legendären Nippon Budokan in Tokio gegen die Japanerin Chizuru Arai um den ersten Halbfinal-Einzug für das Team des Deutschen Jundo-Bundes bei den Spielen in Tokio. Zum Auftakt hatte Scoccimarro durch Ippon gegen Elvismar Rodriguez aus Venezuela gewonnen.

In der Gewichtsklasse bis 90 Kilogramm zog Eduard Trippel ins Achtelfinale ein. Der 24-Jährige aus Rüsselsheim setzte sich durch Waza-ari gegen den Serben Nemanja Majdov durch, der in der Weltrangliste neun Ränge vor ihm platziert ist. Im Viertelfinale trifft er auf den Südkoreaner Gwak Donghan. Dominic Ressel war am Dienstag der erste deutsche Judoka, der über seinen Auftaktkampf hinauskam. Er wurde nach einer Niederlage im Bronze-Kampf Fünfter. | 28.07.2021 06:31