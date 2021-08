Kanu: Vier deutsche Boote im olympischen Halbfinale

05:23 min | 04.08.2021 | Das Erste Kanu: Hoff/Schopf im Kajak-Zweier ohne Probleme weiter Über die 1.000 Meter hat das deutsche Männer-Duo im Kajak-Zweier die nächste Runde erreicht - mit einer etwas anderen Taktik als üblich, wie sie im ARD-Gespräch verraten.

Die deutschen Kajak-Boote mit dem Zweier Max Hoff und Jacob Schopf sowie die Einer mit Jule Hake und Sabrina Hering-Pradler sind auf dem Sea Forest Waterway von Tokio direkt ins Halbfinale bei den Olympischen Spielen gepaddelt. Lisa Jahn musste sich im Canadier-Einer den Einzug in die nächste Runde über das Viertelfinale erkämpfen.

Der Mitfavorit im Kajak-Zweier über 1.000 Meter zeigte am Mittwoch (04.08.2021) auf dem Sea Forest Waterway mit Platz zwei im Vorlauf eine gute Vorstellung. Im Endspurt fuhr das Duo Hoff/Schopf souverän an den Slowaken vorbei, allerdings ließen sich die siegreichen Australier nicht mehr abfangen. "Alles kontrolliert, morgen geht's um die Wurst, da können wir noch ein bissel zulegen", sagte Hoff.



Schopf der am Dienstag mit Platz vier im Einer-Finale die Medaille knapp verpasst hattegab sich dagegen angriffslustig: "Es sind noch genügend Körner für den Zweier da", meinte er und war froh, nicht eine Extra-Runde drehen zu müssen. "Eigentlich muss man nach jeden 1.000 Metern hier einmal 5.000 Kilokalorien zu sich nehmen. Es ist ein Riesenenergieakt hier."

Ergebnisse Kanurennsport, 1000 m Kajak Zweier, Männer, 1. Vorlauf 1. Q AUS Jean van der Westhuyzen / Thomas Green 2. Q GER Max Hoff / Jacob Schopf 3. SVK Samuel Balaz / Adam Botek 4. NZL Max Brown / Kurtis Imrie 5. BLR Mikita Borykau / Aleg Jurenia Alle Platzierungen

Kajak-Einer: Hake und Hering-Pradler souverän weiter

Im Kajak-Einer der Frauen über 500 Meter zog Sabrina Hering-Pradler aus Hannover als Zweite ihres Vorlaufes hinter Topfavoritin Lisa Carrington aus Neuseeland direkt ins Halbfinale ein. "Ich denke, ich habe mich gut verkauft heute", sagte die 29-Jährige in der Sportschau. Auch Jule Hake aus Lünen schaffte als Vorlauf-Dritte direkt den Einzug in die Vorschlussrunde. "Mein Ziel wäre das A-Finale", so die 21-Jährige. "Ich geb natürlich alles."

Ergebnisse Kanurennsport, 500 m Kajak Einer, Frauen, 1. Vorlauf 1. Q BEL Hermien Peters 2. Q POR Teresa Portela 3. Q GER Jule Hake 4. ESP Isabel Contreras 5. SRB Milica Novakovic Alle Platzierungen Kanurennsport, 500 m Kajak Einer, Frauen, 6. Vorlauf 1. Q NZL Lisa Carrington 2. Q GER Sabrina Hering-Pradler 3. Q AUT Viktoria Schwarz 4. ROC Kira Stepanowa 5. POR Joana Vasconcelos Alle Platzierungen

Canadier-Einer: Jahn bei Debüt doch noch im Halbfinale

Die Canadier-Spezialistinnen Lisa Jahn aus Berlin und Sophie Koch aus Karlsruhe hatten den direkten Einzug ins Halbfinale dagegen verpasst. Die Debütantinnen kamen bei der Olympia-Premiere ihrer Disziplin in ihren Vorläufen auf den Rängen vier und fünf ins Ziel und mussten im Viertelfinale um den Einzug ins Halbfinale über die 200-Meter-Distanz kämpfen. Jahn gelang als Zweitschnellste im dritten Viertelfinale der Sprung in die nächste Runde. "Glück gehabt, durchgekommen", das Fazit der 27-Jährigen im Sportschau-Interview. Koch schied dagegen als Viertschnellste aus.

Die Halbfinal-Läufe und Finals finden am Donnerstag (05.08.2021) statt.