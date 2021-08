04:25 min | 07.08.2021 | Das Erste Kanu, Männer: Scheibner im Olympia-Finale, Brendel raus

Kanu: Deutsche Boote greifen nach Medaillen, Brendel enttäuscht

Am letzten Wettkampftag auf dem Sea Forest Waterway geht es in vier Disziplinen um Edelmetall im Kanu-Sprint. Vier deutsche Boote sind in den Finals dabei. Mitfavorit Sebastian Brendel verpasste im Canadier-Einer die Medaillenentscheidung.

Im Canadier-Einer gelang Conrad Scheibner am Samstag (07.08.2021) nicht der Sprung aufs Treppchen. Beim Sieg des Brasilianers Isaquias Queiroz blieb der 25-jährige Berliner chancenlos und fuhr auf Rang sechs. Sebastian Brendel, der nach seinem Erfolg im C1 bei den Spielen 2012 in London und Doppel-Gold vor fünf Jahren in Rio zu den aussichtsreichsten Kandidaten des Deutschen Kanu-Verbandes (DKV) zählte, verpasste das Medaillenrennen und wurde im B-Finale Zweiter. Im Zweier konnte Brendel zuvor mit Tim Hecker Bronze gewinnen.

Ergebnisse Kanurennsport, 1000 m Canadier Einer, Männer, Finale Gold BRA Isaquias Queiroz Dos Santos Silber CHN Hao Liu Bronze MDA Serghei Tarnovschi 4. FRA Adrien Bart 5. CZE Martin Fuksa 6. GER Conrad-Robin Scheibner Alle Platzierungen

Canadier-Zweier: Jahn und Koch auf Rang vier

Um Zentimeter ging es bei Lisa Jahn und Sophie Koch, die im Canadier-Zweier über 500 m den undankbaren vierten Platz erreichten. Das Duo aus Berlin und Karlsruhe kam bei der Olympia-Premiere der Bootsklasse im Halbfinale hinter Olympiasieger China, der Ukraine und Kanada ins Ziel. Schade für die beiden jungen Athletinnen, die im Vorlauf noch über Kanada triumphierten.

Ergebnisse Kanurennsport, 500 m Canadier Zweier, Frauen, Finale Gold CHN Mengya Sun / Shixiao Xu Silber UKR Anastasiia Tschetwerikowa / Liudmyla Lusan Bronze CAN Laurence Vincent-Lapointe / Katie Vincent 4. GER Lisa Jahn / Sophie Koch 5. HUN Virag Balla / Kincso Takacs Alle Platzierungen

Kajak-Vierer im Medaillenrennen dabei

Sabrina Hering-Pradler, Melanie Gebhardt, Jule Hake und Tina Dietze zeigten im Kajak-Vierer als Dritte ihres Halbfinales einen starken Auftritt und sind im Medaillenrennen über die 500 Meter ebenfalls dabei.

Auch der K4 mit Max Rendschmidt, Tom Liebscher, Ronald Rauhe, Max Lemke ist auf Medaillenkurs. Der Weltmeister gewann sein Halbfinale und unterstrich seine Ambitionen auf Gold.