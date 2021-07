Kanu

Kanuslalom - Herzog fährt souverän ins Olympia-Finale

Andrea Herzog hat souverän den olympischen Finallauf im Kanuslalom-Canadier geschafft. Die junge Leipzigerin wurde am Donnerstag (29.07.2021) Vierte im Halbfinale. Bestzeit fuhr die australische Top-Favoritin Jessica Fox.

Nachdem sich Herzog im ersten Vorlauf noch einige leichtere Fehler erlaubt hatte, setzte sie im Halbfinale ihren Trend aus dem zweiten Vorlauf fort: Sie wurde Im Kasai Canoe Slalom Centre immer sicherer. Vielleicht auch motiviert von der bisherigen starken Teamleistung und den Auftaktmedaillen von Sideris Tasiadis (Bronze) und Ricarda Funk (Gold) fuhr die Jüngste im deutschen Kanuslalom-Team im Halbfinale ruhig und besonnen. Und sie erreichte trotz einer Torstangenberührung und einer daraus folgenden Zwei-Sekunden-Strafe als Vierte souverän den Finallauf.

"Karten werden neu gemischt"

Beim letzten Weltcup vor Olympia hatte sich die 21-Jährige Mitte Juni in Markkleeberg den ersten Platz gesichert. "Da habe ich Selbstvertrauen getankt - aber hoffentlich nicht zu viel Selbstvertrauen", sagte sie vor ihrem ersten Vorlauf in Tokio. Zuviel Bedeutung wollte die zurückhaltende Weltmeisterin von 2019 ihren vergangenen Erfolgen sowieso nicht geben: "Es ist eine komplett andere Strecke in Tokio, die Karten werden wieder neu gemischt."

Um 8.55 Uhr geht es mit dem Finale weiter.