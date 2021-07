Kanu

Kanuslalom: Herzog und Aigner auf Olympia-Medaillenkurs

Andrea Herzog und Hannes Aigner haben die Hoffnungen auf eine weitere deutsche Kanu-Medaille bei den Olympischen Spielen in Tokio mit einer starken Qualifikation unterstrichen. Die Canadier-Weltmeisterin und der Kajak-Olympiadritte von 2012 zogen am Mittwoch (28.07.2021) problemlos in die Kanuslalom-Halbfinals ein.

Nach zwei Vorläufen belegte die Leipzigerin Herzog im Feld der 22 Starterinnen in 106,34 Sekunden den zweiten Platz. Herzog leistete sich im ersten Lauf eine Berührung, kam im zweiten Lauf aber fehlerfrei durch die 25 Tore. Zur Halbfinal-Quali war ein Platz in den Top 18 nötig.

Britin Schnellste - Fox nur Fünfte

Schnellste war Mallory Franklin aus Großbritannien (105,06 Sekunden). Der australische Kanu-Superstar Jessica Fox leistete sich in beiden Läufen je zwei Berührungen und beendete die Quali so nur auf Rang fünf (109,96). Die Halbfinals und Finals finden am Donnerstag (29.07.2021, 7 Uhr im Sportschau-Livestream) statt. Herzog hatte zuletzt die Olympia-Generalprobe in Markkleeberg bei Leipzig gewonnen und ist eine der deutschen Medaillenhoffnungen.

Ergebnisse Kanuslalom, Slalom Canadier Einer, Frauen, Vorläufe 1. Q GBR Mallory Franklin 2. Q GER Andrea Herzog 3. Q CZE Tereza Fiserova 4. Q BRA Ana Satila 5. Q AUS Jessica Fox Alle Platzierungen

Aigner überzeugt im zweiten Durchgang

Wie Herzog zeigte sich auch Aigner in der Kajak-Einer-Quali stark. Der Olympiadritte von London 2012 und Weltmeister von 2018 steigerte sich nach der elftbesten Zeit im ersten Vorlauf (96,51 Sekunden) und fuhr im zweiten Durchgang in 90,14 Sekunden die beste Zeit.

Der tschechische Weltranglistenerste Jiri Prskavec kam mit den 25 Toren der Wildwasserstrecke des Kasai Canoe Slalom Centre noch nicht richtig klar - wegen einer Zwei-Sekunden-Strafzeit wurde er nach der Quali nur auf Platz vier geführt.

Für das Halbfinale am Donnerstag (29.07.2021, 7 Uhr im Sportschau-Livestream) qualifizierten sich aus dem 24-er Feld die ersten 20.