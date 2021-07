Kanu

Kanuslalom bei Olympia: Herzog fordert Ausnahmeathletin Fox heraus

Bei den Kanuslalom-Wettbewerben in Tokio geht Andrea Herzog mit berechtigten Medaillenhoffnungen an den Start. Im Canadier-Einer könnte die Entscheidung bei den Olympischen Spielen im packenden Duell zwischen der Weltmeisterin und der australischen Top-Favoritin Jessica Fox fallen.

Selbst im Moment ihres bislang größten Erfolgs wirkte der Jubel von Andrea Herzog verhältnismäßig dezent. Weltmeisterin? Kein Grund für explosive Freude. Als die Slalomkanutin Ende September 2019 im spanischen La Seu d'Urgell sensationell den WM-Titel im Candier-Einer einfuhr, blieb sich die damals 19-Jährige treu: Sie jubelte, wie Beobachter sie beschreiben - zurückhaltend, fast schon introvertiert. "Der WM-Titel ist nur Lohn für die harte Arbeit. Er macht mich nicht zu einem anderen Menschen", sagte Herzog hinterher.

Heute ist die Sportlerin vom Leipziger KC zwei Jahre älter - und als Weltmeisterin aussichtsreiche Anwärterin auf eine Medaille in Tokio. Im Kasai Canoe Slalom Centre könnte es zu einer spannenden Wettfahrt mit der Ausnahmeathletin dieser Sportart kommen: Jessica Fox, 27 Jahre alt, Australierin und bereits zweifache Olympiamedaillen-Gewinnerin. In London holte sie 2012 Silber, vier Jahre später in Rio war es Bronze. In Tokio, auf der ersten Wildwasseranlage Japans, ist sie die Top-Favoritin auf Gold im Candier-Einer.

Herzog: Olympia-Medaille anders als WM-Titel

Allerdings: Durch Herzog wird Fox von einer der aktuell formstärksten Fahrerinnen herausgefordert. Beim letzten Weltcup vor Olympia hatte sich die 21-Jährige Mitte Juni in Markkleeberg (Leipzig) den ersten Platz gesichert. "Da habe ich Selbstvertrauen getankt - aber hoffentlich nicht zu viel Selbstvertrauen", sagte sie. "Es ist eine komplett andere Strecke in Tokio, die Karten werden wieder neu gemischt." Herzog glaubt aber auch: "Eine Olympia-Medaille ist noch einmal etwas ganz anderes, als Weltmeisterin zu sein. Olympia gibt es nur alle vier Jahre - und wird in der Öffentlichkeit wahrgenommen."

Gleichberechtigung im Kanuslalom

Und in diesem Jahr vielleicht noch ein kleines bisschen mehr: Denn wenn am Mittwoch (28.07.2021/ab 6 Uhr MESZ im Livecenter bei sportschau.de) der erste Vorlauf ansteht, werden zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte der Olympischen Spiele Frauen im Canadier antreten. Darüber hinaus haben das Internationale Olympische Komitee (IOC) und der Internationale Kanuverband für Gleichberechtigung gesorgt. Mit Kajak-Einer und Canadier-Einer gibt es für Frauen und Männer erstmals die gleichen Wettbewerbe.