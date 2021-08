Kanu

Kanusprint: Deutsche Boote gewinnen Olympia-Vorläufe

Die deutschen Canadier- und Kajak-Boote mit Sebastian Brendel und Tim Hecker sowie Jacob Schopf sind in Tokio auf Medaillenkurs. Am Montag (02.08.2021) gewannen beide Kanus ihre Vorläufe. Im Kajak-Zweier starten noch zwei deutsche Frauen-Boote.

Brendel/Hecker im Canadier-Zweier mit starkem Schlussspurt

Dreifach-Olympiasieger Sebastian Brendel ist im Canadier-Zweier mit Olympia-Debütant Tim Hecker als Vorlauf-Sieger über 1.000 Meter direkt ins Halbfinale am Dienstag (03.08.2021) eingezogen. Das in dieser Saison noch ungeschlagene Duo des zweifachen Olympia-Teilnehmers Brendel und des Olympia-Debütanten Hecker bot sich im Vorlauf ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Cayetano Garcia und Pablo Martinez aus Spanien, die bis 250 Meter vor dem Ziel noch vorn lagen. Im Schlussspurt zog das deutsche Boot aber noch vorbei, siegte in 3:42,774 Minuten mit 2,17 Sekunden Vorsprung und unterstrich die Titel-Ambitionen damit deutlich.

Schopf zieht direkt in Kajak-Halbfinale ein

Souverän auch der Vorlauf von Jacob Schopf im Kajak-Einer über 1.000 Meter. Der 22-jährige Potsdamer gewann den Vorausscheid bei seinen ersten Olympischen Spielen in 3:39,504 Minuten vor dem Ungarn Adam Varga (+ 0,146 Sekunden) - beide zogen damit direkt ins Halbfinale am Dienstag (03.08.2021) ein.

Kajak-Zweier der Frauen noch am Start

Zwei deutsche Boote sind heute noch im Einsatz: Im Kajak-Zweier über 500 Meter streben ab 4.22 Uhr zunächst Caroline Arft und Sarah Brüßler und ab 4.29 Uhr Sabrina Hering-Pradler und Tina Dietze die Halbfinal-Qualifikation an.