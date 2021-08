Karate

Karate: Bitteres Olympia-Aus für Weltmeister Horne

Weltmeister Jonathan Horne hat nach einem Verletzungsdrama bei der Olympia-Premiere der Karateka in Tokio keine Chance mehr auf die erste deutsche Medaille in dieser Sportart. In seinem zweiten Vorrunden-Kampf beim Kumite über 75 kg gegen den Georgier Gogita Arkania verletzte sich der 32-Jährige am Samstag (07.08.2021) fünf Sekunden vor Schluss am rechten Unterarm.

Christian Grüner, Sportdirektor des Deutschen Karate Verbands (DKV), erklärte, dass Horne sich das Ellenbogengelenk ausgerenkt habe. Das Gelenk sei zwar wieder eingerenkt worden, dennoch werde er nicht mehr antreten können.

Zuvor hatte Horne im Kampfsporttempel Nippon Budokan seinen ersten Kampf gegen Danijar Juldaschew mit einem 4:4-Unentschieden beendet. In Tokio galt er als einer der Top-Favoriten auf den Olympiasieg.

Unentschieden zum Auftakt in die Vorrunde

Im ersten Duell gegen den Kasachen Danijar Juldaschew war es gleich hoch spannend. Beim eigenen Angriff lief Horne nach der Hälfte der Kampfzeit in einen Konter seines Gegners, der per Yuko den ersten Punkt machte und damit den Vorteil (Senshu) des erste Angriffs hatte. Dieser entscheidet im Karate bei Punktegleichstand über den Sieger. Der Karateka aus Kaiserslautern aber schlug im wahrsten Sinne des Wortes zurück und holte seinerseits zwei schnelle Wertungen.

Doch auch diese Führung hatte nicht lange Bestand. Horne musste also attackieren. Er holte sich 17 Sekunden vor dem Ende die Führung zurück und baute sie sogar weiter aus (4:2). Ein Waza-ari (Zwei-Punkt-Wertung) des Kasachen sorgte noch einmal für Spannung und brachte den Weltmeister von 2018 wieder ins Hintertreffen. Da Juldaschew aber in den letzten 15 Sekunden noch eine Strafe kassierte, verlor er den Senshu. Somit wurde der Kampf unentschieden gewertet.

Schwere Verletzung stoppt Horne

Auch gegen Gogita Arkania aus Georgien musste Horne die erste Wertung gegen sich einstecken und stand unter Druck. Zunächst gelang ihm der Ausgleich, aber sein Kontrahent ging wieder durch Yuko in Führung. In der Schlussminute gelang dem Deutschen durch eine Jodan-Fußtechnik an den Kopf die höchste Wertung Ippon. Durch die drei Punkte lag er nun vorne.

Ein erneuter Punkt des Georgiers 20 Sekunden vor dem Ende machte den Kampf noch einmal spannend. Arkania ging auf Angriff und brachte Horne zu Fall, der sich dabei schwer am Arm verletzte. Anschließend blieb er mit schmerzverzerrten Gesicht und schreiend auf der Matte liegen und musste minutenlang behandelt werden. So wurde das Duell trotz 4:3-Punkten gegen Horne gewertet, weil dieser nicht weiterkämpfen konnte.

Karate 2024 schon nicht mehr im Programm

Vor Horne waren bereits die anderen drei deutschen Tokio-Starter vorzeitig aus dem Rennen: Jasmin Jüttner, Ilja Smorguner(beide Kata) sowie der EM-Dritte Noah Bitsch (Kumite bis 75 kg) schieden in der Vorrunde aus. Karate ist in Tokio erstmals im olympischen Programm - und vorerst auch zum letzten Mal. In Paris 2024 ist die japanische Kampfkunst schon nicht mehr dabei.