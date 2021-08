Nachrichten

Karate: Jüttner bei olympischer Premiere früh ausgeschieden

Die energischen Schreie haben nicht gereicht: Deutschlands Karate-Hoffnung Jasmin Jüttner ist bei den Olympischen Spielen in Tokio bereits nach dem Vorkampf ausgeschieden. Die Aschaffenburgerin wurde am Donnerstag in der Kata-Disziplin nur Gruppenvierte und verpasste den ersehnten Podestplatz deutlich. "Ich bin schon enttäuscht. Mein Ziel war hier klar, eine Medaille zu holen", sagte die 28-Jährige. Sie sei dennoch glücklich, der Welt ihr Können auf dieser großen Bühne präsentiert zuhaben. Karate ist in Tokio zum ersten Mal olympisch. "Ich kann immer sagen, ich war die erste Karate-Athletin der Welt, die jemals bei Olympia aufgetreten ist", sagte Jüttner. Für die Karate-Kämpferin war Tokio die wohl einzige Chance in ihrer Karriere auf eine olympische Medaille - bei den Sommerspielen 2024 in Paris wird Karate nicht mehr dabei sein. | 05.08.2021 04:36