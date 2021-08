Nachrichten

Karateka Bitsch scheitert in Gruppenphase

Noah Bitsch hat die erhoffte erste Olympia-Medaille eines deutschen Karateka im Kumite verpasst. Der 31-Jährige aus Waltershausen schied in Tokio am Freitag (06.08.2021) in der Vorrunde der Gewichtsklasse bis 75 Kilogramm aus. Um das Halbfinale zu erreichen, hätte Bitsch einen der ersten beiden Plätze in seiner Gruppe belegen müssen. | 06.08.2021 13:00