Katze, Kampfsau, Kampfschwein: Hausding und die letzten Olympia-Sprünge

"Time to say goodbye": Patrick Hausding bestreitet in Tokio die letzten Olympischen Spiele seiner Karriere. Deutschlands Wassersprung-Star hat gute Chancen auf eine Medaille. Ob er danach noch weiterspringt - völlig offen. Der erste Wettkampf steht am Mittwoch (28.07.2021) an.

Seine Spitznamen haben bemerkenswert oft einen Bezug zur Zoologie. "Irgendwie werde ich immer mit Tieren verglichen", erzählt Patrick Hausding. Vorzugsweise von Wassersprung-Bundestrainer Lutz Buschkow, der den 32-Jährigen wegen dessen Nervenstärke und Sprunggefühl einst als Katze bezeichnete, die man aus dem Fenster werfe und trotzdem gut lande. "Es hieß auch mal Kampfsau oder Kampfschwein", sagt Hausding. "Mal schauen, welchen Tiervergleich es nach diesen Spielen gibt."

"Aufregung und Leistungsdruck beginnen immer wieder von vorne"

In Tokio ist Europas Wassersprung-König bereits zum vierten Mal in seiner erfolgreichen Karriere bei Olympischen Spielen dabei. Es werden definitiv seine letzten sein.

Die Zeit bis Japan war auch deshalb geprägt von emotionalen Rückblicken. "In der Vorbereitung haben mich in ruhigen Momenten auch die Erinnerungen überrumpelt, dann kamen viele Erfahrungen hoch. Wenn man mir da einen Pulsmesser angelegt hätte, hätte man gesehen, dass ich selbst in Ruhe auf der Couch einen 120er-Puls hatte", sagt Hausding. "Das wird auch beim Wettkampf so sein. Es geht um Olympia - und dann ist es egal, dass ich schon dreimal dabei war. Aufregung und Leistungsdruck beginnen immer wieder von vorne."

Heimreise am liebsten mit Medaille

So auch am Mittwoch (28.07.2021, ab 8 Uhr MESZ im Livecenter bei sportschau.de), wenn im Tokyo Aquatics Centre im Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett Hausdings vorletzter Olympia-Wettkampf ansteht. Zusammen mit seinem Partner Lars Rüdiger gehört der Berliner zum großen Kreis der Medaillenkandidaten, gleiches gilt für den fünf Tage später beginnenden Einzel-Wettbewerb. Die Heimreise möchte der angehende Lehrer nur ungern ohne Edelmetall antreten - obwohl die heimische Sammlung bereits eine beachtliche Größe angenommen hat.

17 EM-Titel machen den 32-Jährigen zum Rekord-Europameister, hinzu kommen vier Medaillen bei Weltmeisterschaften (einmal Gold) sowie olympisches Bronze 2016 in Rio und Silber 2008 in Peking. Hausding war fast immer da, wenn er liefern musste. "Es war ein Auf und Ab, aber es ist mir oft genug geglückt, dass es sehr viele bleibende Momente gibt", sagt einer, der sich häufig auf seine Comeback-Qualitäten verlassen konnte.

Hausding: Auf Schreckmoment folgt Karriere-Bestwert

Zuletzt bei den deutschen Meisterschaften: Nachdem es wegen eines missglückten Sprungs im Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett einen Schreckmoment im Kampf um das Olympia-Ticket gab, schlug er am Tag danach im Einzel-Wettbewerb mit Karriere-Bestwert zurück. "Ziemlich spät, aber man kann sich auch im Alter immer noch verbessern", frohlockte Hausding.

Nun also noch einmal Olympische Spiele. Als gemeinsamer Fahnenträger mit Beachvolleyballerin Laura Ludwig war bereits die Eröffnungsfeier ein Höhepunkt für den 32-Jährigen. Was aber nach Tokio kommt - und ob dann wirklich Schluss ist: Hausding weiß es noch nicht.

Katzen-Vergleich "haut hin"

"Ich werde mir überlegen, wie es weitergeht, ob eine weitere Saison und die WM noch Sinn machen. Aber es werden auf jeden Fall die letzten Spiele sein", sagt er. Zu insgesamt schätzungsweise 200.000 Sprüngen und mehr als einer Million Metern in der Luft werden also nicht mehr allzu viele hinzukommen.

Vergleiche ins Tierreich, speziell der mit der Katze, sind für Hausding dennoch schon jetzt völlig in Ordnung. "Wenn man jahrelang durch die Luft fliegt, entwickelt man ein Gefühl dafür, wie man sich in der Luft verhalten muss, um gut zu landen. Insofern haut das hin."