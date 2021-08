Nachrichten

Komplette Olympia-Equipe startet bei Dressur-EM in Hagen

Angeführt von Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) und ihrem Goldpferd Dalera wird die deutsche Olympia-Equipe bei der Dressur-EM in Hagen a.T.W. (7. bis 12. September) an den Start gehen. Die siebenmalige Olympiasiegerin Isabell Werth (Rheinberg) mit Weihegold, Dorothee Schneider (Framersheim) mit Showtime und Helen Langehanenberg (Billerbeck) mit Annabelle komplettieren den Kader von Bundestrainerin Monica Theodorescu. Bis auf Isabell Werth, die Bella Rose nach Tokio aus dem großen Sport zurückgezogen hat, vertrauen alle deutschen Teilnehmerinnen in Hagen auf ihre Olympiapferde. | 07.08.2021 10:35