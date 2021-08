Leichtathletik

Krause ohne Chance im olympischen Hindernislauf

Gesa Krause hat im 3.000-Meter-Hindernislauf am Mittwoch (04.08.2021) keine Medaille geschafft. Gold holte sich die Uganderin Peruth Chemutai vor Courtney Frerichs aus den USA. Krause wurde in 9:14,00 Minuten nach starkem Schluss-Spurt Fünfte.

Die deutsche Top-Läuferin begann das Rennen kontrolliert, hielt sich zunächst im Mittelfeld auf. Gegen Hälfte der Distanz aber wurde das Tempo verschärft, Krause konnte das Wegspringen einer Spitzengruppe nicht mitgehen. Die beiden am Ende Erstplatzierten rissen eine zunehmend größer werdende Lücke hinter sich, wo die Athletinnen zunehmend verzweifelt kämpften.

Ergebnisse Leichtathletik, 3000 m Hindernis, Frauen, Finale Gold UGA Peruth Chemutai Silber USA Courtney Frerichs Bronze KEN Hyvin Kiyeng 4. ETH Mekides Abebe 5. GER Gesa Felicitas Krause Alle Platzierungen

Krause lag weit zurück, konnte am Ende aber auf ihr starkes Finsih setzen, das sie noch auf Platz fünf führte. Sicherlich ein nicht ganz befriedigendes Resultat - insgeheim hatte die gebürtige Hessin schon mit einer Medaille geliebäugelt.

Ablenkung am Geburtstag

Etwas Ablenkung hatte Krause am Tag vor dem Olympiafinale genossen. Galt es doch, jede Menge Glückwünsche zu ihrem 29. Geburtstag zu beantworten. In den beiden Tagen zwischen dem Vorlauf am vergangenen Sonntag und dem Finale galt es für Krause ansonsten: regenerieren, ausruhen, viel trinken, im kühlen und klimatisierten Zimmer im Olympischen Dorf aufhalten.

Als Zweite ihres Qualifikationsrennens hatte Krause mit ihrer Rennübersicht und ihrem Endspurt überzeugt. "Ich denke, ich bin für alles vorbereitet", hatte die Läuferin erklärt. "Und dann hoffe ich noch auf das gewisse Quäntchen Glück!" Das am Ende dann doch etwas fehlte.