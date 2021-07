Nachrichten

Kruse übernimmt Kapitänsbinde im Spiel gegen Saudi-Arabien

Nach der Gelb-Roten Karte von Maximilian Arnold im ersten Gruppenspiel beim olympischen Fußball-Turnier gegen Brasilien (2:4) wird Max Kruse das DFB-Team in der Partie gegen Saudi-Arabien als Mannschaftskapitän aufs Feld führen. Das teilte Nationaltrainer Stefan Kuntz am Freitag (23.07.2021) mit. Kruse ist mit 33 Jahren der erfahrenste Spieler im Aufgebot von Deutschland. Wegen der Sperre von Arnold hat Kuntz nur 14 Feldspieler zur Verfügung. "Wir können also nicht das gesamte Wechselkontingent ausschöpfen", sagte der DFB-Trainer. Vier Spieler sind mit einer Gelben Karte vorbelastet und könnten bei einer weiteren Verwarnung im abschließenden Spiel fehlen. | 23.07.2021 14:33